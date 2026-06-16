 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Moderna progresse après que des responsables de la FDA américaine ont indiqué que les données relatives au vaccin contre la grippe pourraient justifier son utilisation chez les personnes âgées
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 17:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** L'action de Moderna MRNA.O , fabricant d'un vaccin contre la COVID-19, progresse de 2,5 % à 53,44 dollars (XX,XX euros) en début de séance

** Les responsables de la FDA américaine indiquent que les données démontrant une forte réponse immunitaire au vaccin antigrippal de Moderna pourraient confirmer son efficacité chez les adultes âgés de 65 ans et plus

** Le vaccin, baptisé mFlusiva, a également montré une efficacité relative supérieure à celle d’un vaccin antigrippal à dose standard chez les adultes âgés de 50 à 64 ans, indiquent-ils dans des documents d’information publiés en amont de la réunion consultative de l’autorité de régulation

** “Les documents d’information de la FDA concernant le vaccin antigrippal sont de bon augure”, déclare la société de courtage Jefferies, ajoutant: “Nous estimons que le ton et les analyses de la FDA dans ces documents sont équilibrés”

** Par ailleurs, la société nomme un nouveau directeur commercial et élargit les attributions de son président afin qu’il supervise certaines divisions, en prévision de lancements de produits potentiels au cours des deux prochaines années

** En tenant compte de la hausse de la séance, l'action affiche une progression de 81,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MODERNA
55,7492 USD NASDAQ +6,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,88 -5,37%
CAC 40
8 447,27 +0,75%
SPACEX
212,31 +10,29%
WORLDLINE
13,16 +11,68%
2CRSI
45,78 -8,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank