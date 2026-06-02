Le titre Marvell Technology s'envole après que Huang, de Nvidia, l'a qualifiée de « prochaine entreprise valant un billion de dollars »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de Marvell Technology MRVL.O a bondi de plus de 21 % mardi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a qualifié le fabricant de puces de prochaine « entreprise valant un billion de dollars ».

L'action Marvell était en hausse de 21,7 % à 267 dollars, tandis que celle de Nvidia NVDA.O a gagné 1,4 %.