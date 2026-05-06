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Le titre Lucid chute après la suspension de ses prévisions et des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 11:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action du constructeur de véhicules électriques Lucid Group LCID.O recule de 4,8 % à 5,95 $ en pré-ouverture ** La société suspend ses prévisions annuelles et affiche son plus important écart par rapport aux prévisions de chiffre d'affaires du premier trimestre depuis plus de quatre ans

** La société affiche un chiffre d'affaires de 282,5 millions de dollars au premier trimestre, bien en deçà des estimations des analystes (440,4 millions de dollars), après qu'un problème lié à un fournisseur a perturbé les livraisons de son SUV Gravity

** La société indique qu'elle fournira des prévisions annuelles actualisées au deuxième trimestre, une fois que le nouveau directeur général, Silvio Napoli, aura examiné l'activité. Elle avait précédemment prévu une production de 25 000 à 27 000 véhicules pour cette année

** Sur 14 analystes, deux recommandent d'“acheter” l'action ou mieux, neuf de la “conserver” et trois de la “vendre”; le cours cible médian est de 8 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action LCID avait perdu 40,8 % depuis le début de l'année

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