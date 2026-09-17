Le titre Lennar recule après l'annonce d'un bénéfice en baisse au troisième trimestre et de perspectives moroses concernant les prix de l'immobilier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** L'action du promoteur immobilier Lennar

LEN.N recule de 3% à 76,1 dollars en pré-ouverture

** La société affiche un bénéfice net de 283,9 millions de dollars au troisième trimestre, soit 1,19 dollar par action, contre près de 591 millions de dollars l'année dernière, soit 2,29 dollars par action

** Le directeur général Stuart Miller a déclaré que ces résultats trimestriels “inférieurs aux attentes” reflétaient un contexte économique difficile, “qui s'est détérioré” depuis le trimestre précédent

** LEN prévoit également pour le quatrième trimestre des prix de vente moyens des logements compris entre 370.000 et 380.000 dollars par unité, soit un niveau inférieur aux estimations des analystes de 383.610 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 8 milliards de dollars, contre des estimations de 8,31 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 23,8% depuis le début de l'année