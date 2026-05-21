information fournie par Reuters • 21/05/2026 à 16:04

Le titre Kroger en baisse après l'annonce de projets de baisse des prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** L'action du distributeur alimentaire Kroger

KR.N a chuté de 3% à 66,49 $

** Le nouveau directeur général de KR, Greg Foran, envisage d'importantes baisses de prix afin de regagner des parts de marché et de concurrencer des concurrents tels que Walmart

WMT.O , Costco COST.O et Amazon.com AMZN.O - rapporte Bloomberg News

** Selon le rapport, la société prépare le terrain pour une baisse des prix dans toutes les catégories de produits

** À la clôture d'hier, KR affichait une hausse d'environ 10% depuis le début de l'année