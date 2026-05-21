 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Kroger en baisse après l'annonce de projets de baisse des prix
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 16:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** L'action du distributeur alimentaire Kroger

KR.N a chuté de 3% à 66,49 $

** Le nouveau directeur général de KR, Greg Foran, envisage d'importantes baisses de prix afin de regagner des parts de marché et de concurrencer des concurrents tels que Walmart

WMT.O , Costco COST.O et Amazon.com AMZN.O - rapporte Bloomberg News

** Selon le rapport, la société prépare le terrain pour une baisse des prix dans toutes les catégories de produits

** À la clôture d'hier, KR affichait une hausse d'environ 10% depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMAZON.COM
263,1401 USD NASDAQ -0,71%
COSTCO WHSL
1 047,1900 USD NASDAQ -2,50%
KROGER
66,630 USD NYSE -2,97%
WALMART
121,9800 USD NASDAQ -6,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 107,85 -0,12%
Pétrole Brent
107,52 +2,24%
EUTELSAT
3,721 +18,88%
STELLANTIS
6,102 -5,07%
2CRSI
45,08 +8,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank