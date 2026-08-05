 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Kratos Defense s'envole après la publication de résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes et l'annonce d'une révision à la hausse des prévisions
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 15:57
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action de Kratos Defense & Security Solutions

KTOS.O a progressé de 10 % à 57,05 dollars mercredi matin, après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street et la révision à la hausse de ses prévisions pour 2026

** Le titre KTOS bondit de 20,2 % à 62,34 dollars, son plus haut niveau depuis deux mois, et s'apprête à enregistrer une cinquième séance consécutive de hausse ** La société basée à Round Rock, au Texas, a annoncé mardi soir que le chiffre d'affaires de au deuxième trimestre avait progressé de 30,5 % en glissement annuel pour atteindre 458,8 millions de dollars, dépassant ainsi le consensus de 410,36 millions de dollars établi par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 21 cents, dépassant les 14 cents prévus par les analystes

** La société a indiqué que ces résultats globaux étaient portés par ses segments “Government Solutions” et “Unmanned Systems”

** Elle table désormais sur un chiffre d’affaires de 1,75 à 1,81 milliard de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 1,7 à 1,76 milliard de dollars

** En réaction à ce rapport, Piper Sandler a relevé la note de KTOS de “neutre” à “surpondérer”; JP Morgan a relevé son objectif de cours de 82 $ à 86 $ et Canaccord Genuity a relevé le sien de 130 $ à 135 $

** La recommandation moyenne de 23 courtiers est “acheter”; le cours cible médian s’établit à 105 dollars

** Malgré cette hausse, l'action affiche une baisse d'environ 25 % depuis le début de l'année, sous-performant nettement la progression d'environ 32 % de l'indice S&P 400 Aerospace & Defense .SPMDCAED

Valeurs associées

KRATOS DEF&SEC
55,1081 USD NASDAQ +6,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/08/2026 à 15:57:13.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,417 -5,87%
CAC 40
8 665,77 0,00%
2CRSI
27,4 +7,28%
VUSION
134,1 +5,59%
Pétrole Brent
79,33 +0,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank