Le titre Kratos Defense s'envole après la publication de résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes et l'annonce d'une révision à la hausse des prévisions

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5 août - ** L'action de Kratos Defense & Security Solutions

KTOS.O a progressé de 10 % à 57,05 dollars mercredi matin, après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street et la révision à la hausse de ses prévisions pour 2026

** Le titre KTOS bondit de 20,2 % à 62,34 dollars, son plus haut niveau depuis deux mois, et s'apprête à enregistrer une cinquième séance consécutive de hausse ** La société basée à Round Rock, au Texas, a annoncé mardi soir que le chiffre d'affaires de au deuxième trimestre avait progressé de 30,5 % en glissement annuel pour atteindre 458,8 millions de dollars, dépassant ainsi le consensus de 410,36 millions de dollars établi par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 21 cents, dépassant les 14 cents prévus par les analystes

** La société a indiqué que ces résultats globaux étaient portés par ses segments “Government Solutions” et “Unmanned Systems”

** Elle table désormais sur un chiffre d’affaires de 1,75 à 1,81 milliard de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 1,7 à 1,76 milliard de dollars

** En réaction à ce rapport, Piper Sandler a relevé la note de KTOS de “neutre” à “surpondérer”; JP Morgan a relevé son objectif de cours de 82 $ à 86 $ et Canaccord Genuity a relevé le sien de 130 $ à 135 $

** La recommandation moyenne de 23 courtiers est “acheter”; le cours cible médian s’établit à 105 dollars

** Malgré cette hausse, l'action affiche une baisse d'environ 25 % depuis le début de l'année, sous-performant nettement la progression d'environ 32 % de l'indice S&P 400 Aerospace & Defense .SPMDCAED