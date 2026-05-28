Le titre Kohl's progresse après une perte au premier trimestre inférieure aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 mai - ** L'action Kohl's KSS.N a grimpé jusqu'à 25% à 16,22 $

** Le titre s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis décembre 2025, si les gains se maintiennent

** La chaîne de grands magasins affiche une perte trimestrielle inférieure aux prévisions, les efforts de réduction des coûts et d'élargissement des gammes de produits commençant à porter leurs fruits

** Affiche une perte nette de 13 cents par action au premier trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 19 cents par action - données compilées par LSEG

** Enregistre un chiffre d'affaires net de 3 milliards de dollars au premier trimestre, conforme aux estimations

** À la clôture d'hier, l'action a perdu environ 40% depuis le début de l'année