Le titre Kohl's en hausse après que Citigroup a relevé sa recommandation à “acheter” en raison d'un flux de trésorerie disponible solide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** L'action de la chaîne de grands magasins Kohl's ( KSS.N ) a progressé de 3,3% à 14,84 $

** Citigroup relève sa recommandation de “neutre” à “acheter”; estime que le marché est trop pessimiste concernant un flux de trésorerie disponible aussi solide

** Note que la société génère un flux de trésorerie disponible attractif, malgré ses défis opérationnels et un environnement concurrentiel difficile, ce qui se traduit par un rapport risque/rendement favorable

** Estime que le marché a une vision erronée de l'endettement de la société et ne voit guère de risque de baisse du titre en raison de son flux de trésorerie disponible, qui s'est élevé en moyenne à plus de 600 millions de dollars par an au cours des trois dernières années

** Toutefois, la société de courtage, qui relève son objectif de cours de 14 $ à 22 $, précise que cette révision à la hausse ne constitue pas un signal haussier pour le secteur des grands magasins

** Parmi les 14 courtiers, un attribue à l'action la note “acheter” ou supérieure, huit la note “conserver” et cinq la note “vendre” ou inférieure; le cours cible médian est de 16 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre avait chuté d'environ 30% depuis le début de l'année