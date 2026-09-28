Le titre Kodiak Sciences progresse après que ses médicaments contre les maladies oculaires ont atteint les objectifs fixés pour les essais cliniques de phase avancée

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(Actualités)

28 septembre - ** Le cours de l'action du développeur de médicaments Kodiak Sciences KOD.O bondit de 141,1 % à 78 dollars, atteignant son plus haut niveau depuis plus de quatre ans

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage de son histoire, si cette progression se maintient

** La société indique que ses médicaments expérimentaux, le Zenkuda et le tabirafusp-ted, ont atteint les principaux objectifs d’un essai clinique de phase avancée mené chez des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge de type humide

** Au bout d’un an, ces deux médicaments ont permis d’obtenir des gains de vision qui n’étaient pas inférieurs à ceux de l’aflibercept, le traitement de référence

** La dégénérescence maculaire liée à l’âge de type humide provoque des fuites de vaisseaux sanguins anormaux sous la rétine et peut entraîner une perte de la vision centrale

** Environ 54 % des patients traités par Zenkuda ont atteint un intervalle de six mois entre les administrations, ce qui pourrait réduire le nombre d’injections ophtalmiques nécessaires

** Les deux médicaments ont présenté un profil de sécurité globalement similaire à celui de l’aflibercept; Kodiak prévoit de mener des analyses supplémentaires afin d’identifier les patients susceptibles de tirer le plus grand bénéfice du tabirafusp-ted

** Co prévoit de solliciter l’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour Zenkuda au quatrième trimestre 2026, en s’appuyant sur les résultats de cinq études de phase avancée concluantes portant sur trois maladies rétiniennes

**Compte tenu de l'évolution du cours lors de la séance, l'action KOD affiche une hausse de 174,4 % depuis le début de l'année