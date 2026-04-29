Le titre KalVista s'envole après l'annonce de son rachat par l'italien Chiesi pour 1,9 milliard de dollars

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29 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie KalVista Pharmaceuticals KALV.O bondissent de 38,6 % à 26,66 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce que le groupe italien Chiesi va racheter KalVista dans le cadre d'une transaction de 1,9 milliard de dollars, dette comprise, en versant 27 dollars par action en espèces.

** L'offre représente une prime de 36 % par rapport au cours moyen de l'action KalVista au cours du mois dernier, précise la société

** La société précise que cette transaction confère à Chiesi le contrôle d'Ekterly, un médicament oral à prise ponctuelle destiné au traitement de l'œdème angioneurotique héréditaire, une maladie génétique rare provoquant des crises soudaines et douloureuses de gonflement

** La société indique que le médicament est approuvé aux États-Unis, en Europe et au Japon, et qu'il a enregistré de solides ventes dès son lancement aux États-Unis en juillet 2025

** La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions habituelles

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 19 % depuis le début de l'année