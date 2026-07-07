 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Kailera Therapeutics en hausse après que son médicament amaigrissant a atteint l'objectif principal de ses essais cliniques de phase avancée en Chine
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

7 juillet - ** L'action de Kailera Therapeutics KLRA.O progresse de 2,5 % à 23,90 dollars

** Le développeur de médicaments indique que son médicament expérimental contre l’obésité à prise orale KAI-7535 , destiné aux patients atteints de diabète et d’obésité, a atteint les principaux objectifs de deux essais cliniques de phase avancée menés en Chine

** Ces études ont évalué l’HRS-7535, un agoniste oral à petites molécules du récepteur du GLP-1, connu sous le nom de KAI-7535 en dehors de la Grande Chine, chez des patients souffrant d’obésité et de diabète de type 2

** Ce médicament a été développé par la société chinoise Hengrui Pharma et concédé sous licence à Kailera en 2024 pour les marchés hors de la Grande Chine

** Dans l'essai sur l'obésité, les patients ayant reçu la dose la plus élevée (180 milligrammes) ont perdu en moyenne 10,9 % de leur poids corporel après 44 semaines, contre 2,5 % pour le groupe placebo

** La perte de poids a atteint 11,1 % à la 50e semaine – KLRA

** Dans un autre essai, l’HRS-7535 a atteint son objectif principal, à savoir démontrer sa non-infériorité par rapport à la dapagliflozine, le médicament antidiabétique d’AstraZeneca

AZN.L , chez des adultes atteints de diabète de type 2 insuffisamment contrôlé par la metformine

** À la dernière clôture, le titre avait perdu 10,3 % depuis son introduction en bourse en avril

Valeurs associées

ASTRAZENECA
14 374,000 GBX LSE +1,94%
KAILERA
22,2400 USD NASDAQ -4,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 07/07/2026
    Top 5 IA du 07/07/2026
    information fournie par Libertify 08.07.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Accor, Airbus, Legrand, NVIDIA, Sanofi. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

  • Un membre des Forces de mobilisation populaire irakiennes se tient derrière un portrait du guide suprême iranien défunt Ali Khamenei, à la veille de son cortège funère, au mausolée de l'imam Hussein à Karbala, en Irak, le 7 juillet 2026 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    En Irak, dernière étape des funérailles de Khamenei avant l'inhumation
    information fournie par AFP 08.07.2026 04:18 

    Le cercueil de l'ayatollah iranien Ali Khamenei fait une halte en Irak mercredi, pour des processions dans les villes de Najaf et Kerbala qui abritent les sanctuaires les plus sacrés de l'islam chiite, avant l'inhumation dans son pays d'origine. L'Iran a officiellement ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump répond aux questions des journalistes à Ankara le 7 juillet 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    Choyé par les alliés, Trump entre en scène au sommet de l'Otan
    information fournie par AFP 08.07.2026 03:01 

    Accueilli mardi en grande pompe à Ankara, cajolé par le chef de l'Otan qui s'emploie à le convaincre du réveil des alliés européens en matière de défense, Donald Trump entre en scène mercredi à Ankara au dernier jour d'un sommet de l'Alliance sous tension. Quelle ... Lire la suite

  • Les avocats commis d'office du médecin soupçonné d'avoir tué 15 patients à l'aide d'injections létales, (de g. à d.) Klaudia Dawidowic, Ria Halbritter et Christoph Stoll, attendent le début du procès, au tribunal régional de Berlin, le 14 juillet 2025 ( AFP / Tobias Schwarz )
    Allemagne: verdict pour un médecin de soins palliatifs accusé d'avoir tué 15 patients
    information fournie par AFP 08.07.2026 02:47 

    Un tribunal de Berlin doit rendre son verdict mercredi au sujet d'un médecin allemand de soins palliatifs accusé d'avoir tué 15 patients, et suspecté d'un nombre encore bien plus élevé de meurtres dans des enquêtes toujours en cours. Ce médecin berlinois de 41 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
76,11 +0,22%
CAC 40
8 436,24 -0,51%
EUR/USD SPOT
1,14175 +0,08%
Or
4 127,7 +0,50%
2CRSI
36,4 -7,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank