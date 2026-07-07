Le titre Kailera Therapeutics en hausse après que son médicament amaigrissant a atteint l'objectif principal de ses essais cliniques de phase avancée en Chine

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7 juillet - ** L'action de Kailera Therapeutics KLRA.O progresse de 2,5 % à 23,90 dollars

** Le développeur de médicaments indique que son médicament expérimental contre l’obésité à prise orale KAI-7535 , destiné aux patients atteints de diabète et d’obésité, a atteint les principaux objectifs de deux essais cliniques de phase avancée menés en Chine

** Ces études ont évalué l’HRS-7535, un agoniste oral à petites molécules du récepteur du GLP-1, connu sous le nom de KAI-7535 en dehors de la Grande Chine, chez des patients souffrant d’obésité et de diabète de type 2

** Ce médicament a été développé par la société chinoise Hengrui Pharma et concédé sous licence à Kailera en 2024 pour les marchés hors de la Grande Chine

** Dans l'essai sur l'obésité, les patients ayant reçu la dose la plus élevée (180 milligrammes) ont perdu en moyenne 10,9 % de leur poids corporel après 44 semaines, contre 2,5 % pour le groupe placebo

** La perte de poids a atteint 11,1 % à la 50e semaine – KLRA

** Dans un autre essai, l’HRS-7535 a atteint son objectif principal, à savoir démontrer sa non-infériorité par rapport à la dapagliflozine, le médicament antidiabétique d’AstraZeneca

AZN.L , chez des adultes atteints de diabète de type 2 insuffisamment contrôlé par la metformine

** À la dernière clôture, le titre avait perdu 10,3 % depuis son introduction en bourse en avril