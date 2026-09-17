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Le titre Jefferies progresse après qu’Oppenheimer l’a qualifié de « banque d'investissement la mieux positionnée et la plus attractive en termes de valorisation », et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 12:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** L'action de la banque d'investissement Jefferies Financial Group JEF.N progresse de 2,4 % à 48,50 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Oppenheimer qualifie JEF de « banque d'investissement la mieux positionnée et la plus attractive en termes de valorisation »; l'analyste met en avant son exposition à la reprise attendue des fusions-acquisitions

** Relève ses estimations de BPA pour le troisième trimestre de 0,67 $ à 1,06 $, grâce à une activité de souscription d’actions plus soutenue et à la conclusion de fusions-acquisitions

** La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires de la banque d’investissement de 1,06 milliard de dollars à 1,27 milliard de dollars, reflétant en grande partie la hausse des revenus liés aux opérations sur actions et aux fusions-acquisitions

** La société de courtage maintient sa note « surperformance », mais abaisse son objectif de cours de 83 $ à 76 $ en raison de la baisse des multiples des sociétés comparables

** Deux analystes sur cinq attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », et trois la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 61 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 23,6 % depuis le début de l’année

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