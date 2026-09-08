Le titre IonQ progresse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

8 septembre - ** Les actions de la société d'informatique quantique IonQ IONQ.N progressent de 5,7% à 41,73 dollars en pré-ouverture

** La société revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, qu'elle estime désormais comprises entre 450 et 460 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 280 à 290 millions de dollars.

** Cette révision à la hausse tient compte des contributions de SkyWater Technology, suite à son acquisition par IonQ le 31 juillet 2026, jusqu'à la fin de l'exercice

** Depuis la dernière clôture, le titre a reculé d'environ 12% cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))