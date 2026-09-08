Le titre Intellia progresse après que la FDA a accordé le statut de « procédure accélérée » à son traitement contre une maladie rare

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8 septembre - ** L'action d'Intellia Therapeutics

NTLA.O progresse de 6,4% à 13,55 dollars en pré-ouverture

** La société indique que la FDA américaine a accepté sa demande d’autorisation pour le lonvoguran ziclumeran, ou lonvo-z, en tant que traitement expérimental de l’œdème angioneurotique héréditaire (HAE), et lui a accordé une procédure d’examen prioritaire

** L’AOH est une maladie génétique rare qui provoque des crises de gonflement récurrentes et potentiellement mortelles

** L’autorité de régulation sanitaire a fixé au 10 mars de l’année prochaine la date cible pour rendre sa décision concernant l’examen de ce traitement

** S’il est approuvé, le lonvo-z deviendrait le premier traitement de modification génétique in vivo basé sur la technologie CRISPR à être commercialisé, ainsi que le premier traitement à prise unique contre l’AOH - NTLA

** La demande s'appuyait sur les données d'un essai clinique de phase avancée , dans lequel une dose unique de lonvo-z a réduit de 87% le nombre moyen de crises mensuelles par rapport au placebo au cours de la période d'évaluation principale, de la 5e à la 28e semaine

** NTLA indique que la FDA n’envisage pas pour l’instant de convoquer une réunion de son comité consultatif pour examiner cette demande

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 41,7% depuis le début de l'année