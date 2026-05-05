Le titre Intel bondit après l'annonce selon laquelle Apple serait en pourparlers avec Intel et Samsung pour la fabrication de puces aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

5 mai - ** L'action Intel INTC.O bondit de 10,3 % à 105,8 $ en début de séance

** Apple AAPL.O a mené des discussions exploratoires concernant le recours à Intel et Samsung Electronics

005930.KS pour la production des processeurs principaux de ses appareils, rapporte Bloomberg News

** Apple aurait eu des discussions préliminaires avec Intel concernant le recours à ses services de fabrication de puces, selon le rapport

** Des dirigeants d'Apple se sont également rendus dans une usine Samsung en cours de construction au Texas

** En moyenne, 47 analystes attribuent à l'action Intel la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 80 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, INTC a progressé d'environ 160 %, tandis que l'indice S&P 500 des semi-conducteurs

.SPLRCELCS a progressé d'environ 22 %