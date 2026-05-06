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Le titre Insulet s'envole après la révision à la hausse de ses prévisions de croissance annuelle
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Insulet Corp PODD.O progresse de 8,05% à 181,01 $ avant l'ouverture du marché

** La société revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour 2026, les portant de 20% à 22% à 21% à 23%

** Affiche un bénéfice ajusté de 1,42 $ par action au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,20 $ par action, selon les données de LSEG

** Affiche un chiffre d'affaires de 761,7 millions de dollars au premier trimestre, contre des estimations de 728,4 millions de dollars

** À la clôture d'hier, le titre PODD affichait une baisse de 41,1% depuis le début de l'année

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INSULET
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