Le titre indien Titan en hausse ; Morgan Stanley prévoit une forte croissance du chiffre d'affaires trimestriel

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22 septembre - ** L'action de la société indienne Titan ( TITN.NS ) progresse jusqu'à 2,19% à 4.982 roupies; le titre affiche une hausse de 1,4% à la dernière cotation

** Morgan Stanley prévoit que le titre de la société progressera et surperformera le marché indien au cours des 30 prochains jours

** La banque souligne la croissance du chiffre d’affaires de Titan, supérieure à 35% au cours de chacun des trois derniers trimestres, soutenue par une augmentation du nombre de clients et une demande croissante de bijoux sertis

** La société prévoit une croissance du chiffre d’affaires lié aux bijoux, hors lingots, de 25% ou plus au deuxième trimestre, malgré les prix élevés de l’or et un décalage dans le calendrier des fêtes

** Une telle croissance permettrait de réduire le rythme nécessaire au second semestre, en particulier au quatrième trimestre, pour que la société atteigne son objectif de croissance annuel, selon la société de courtage

** Le titre a progressé de 22,05% depuis le début de l’année