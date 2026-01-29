Le titre indien Shadowfax en baisse pour la deuxième journée depuis son lancement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions de la société de logistique Shadowfax Technologies SADO.NS ont baissé de près de 5,5 % à 103,97 roupies

** L'action a baissé de 16% par rapport au prix d'émission de 124 roupies lors de l'introduction en bourse

** Cotée mercredi à 112,60 roupies

** Plus de 5,5 millions d'actions ont été échangées jusqu'à présent

** La forte concentration de la clientèle, en particulier sa dépendance à l'égard de Meesho MEES.NS et de Flipkart WMT.O , propriété de Walmart, crée un risque élevé pour les revenus, car les places de marché internalisent de plus en plus la logistique", déclare Motilal Oswal

** Les investisseurs non institutionnels ont souscrit 84% de leur part dans l'introduction en bourse de SADO; l'émission globale a été souscrite 2,72 fois

** L'introduction en bourse a levé 19,07 milliards de roupies, y compris une nouvelle émission d'actions d'une valeur de 10 milliards de roupies pour financer les investissements dans l'infrastructure du réseau, les paiements de location, le marketing, etc, conformément au prospectus