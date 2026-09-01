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Le titre indien EPL recule de 8 % après l'annonce selon laquelle Blackstone s'apprêterait à céder jusqu'à 26,4 % de sa participation
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 12:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** L'action EPL Limited EPLI.NS clôture en baisse de 8,3 % à 240,35 roupies

** Le titre enregistre sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis février 2025

** Epsilon Bidco Pte BX.N , détenue par Blackstone, devrait céder jusqu’à 26,4 % du capital de la société d’emballage spécialisée EPL Ltd dans le cadre d’une vente en bloc, selon CNBC-TV 18

** Le prix d'offre de la transaction a été fixé à 235 roupies, a indiqué CNBC-TV 18, ce qui représente une décote de 10,33 % par rapport au cours de clôture de lundi

** La société pourrait lever environ 19,85 milliards de roupies, ajoute le reportage

** EPL n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

** Six analystes couvrant le titre attribuent en moyenne une recommandation « très fort achat »; le cours cible médian s’établit à 297,5 roupies, selon les données de LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action EPLI a progressé d'environ 12 %

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