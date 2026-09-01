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Le titre Hut 8 s'envole après l'annonce de son implication dans un centre de données au Texas dans le cadre d'un accord de cloud computing avec Anthropic
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 14:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** Le titre de Hut 8 HUT.O , ancien mineur de cryptomonnaies devenu fournisseur d’infrastructures d’IA, progresse de 1,7 % à 80 dollars en pré-ouverture

** Anthropic a signé un contrat de cloud computing d'une valeur de 35 milliards de dollars avec Lambda ( NVDA.O ), une société soutenue par Nvidia, pour un centre de données au Texas, a rapporté lundi Reuters en citant une source proche du dossier

** Le centre de données est en cours de développement par HUT et dispose d’une capacité d’environ 350 MW, selon le rapport

** Selon le Wall Street Journal, qui a été le premier à révéler l’accord, Nvidia sera le locataire du centre de données

** Les 20 sociétés de courtage attribuent toutes à HUT la recommandation "acheter" ou mieux; le cours cible médian est de 140 dollars, selon les données de LSEG

** À la clôture d’hier, l’action HUT affichait une hausse de 71,2 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

HUT 8
78,6400 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
220,7800 USD NASDAQ 0,00%
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