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Le titre Huntington Bancshares progresse après que Wells Fargo a lancé sa couverture avec une recommandation « à l'achat »
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 17:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** L'action de la banque régionale Huntington Bancshares HBAN.O affiche une légère hausse en début de séance

** Wells Fargo lance la couverture de HBAN avec une recommandation « surpondérer » et fixe un objectif de cours de 23 dollars, soit un potentiel de hausse de 29,4 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage estime que Huntington est bien placé pour tirer parti d’un cycle de croissance pluriannuel des prêts commerciaux et d’une croissance plus forte sur les marchés du Texas et du sud-est des États-Unis

** Wells Fargo s’attend à ce que les acquisitions passées de l’établissement bancaire, notamment celles liées à Veritex et Cadence, génèrent des bénéfices jusqu’à fin 2026 et soutiennent la croissance des résultats

** Sur 19 analystes, 15 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat » et quatre la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 20 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution en séance, le titre affiche une hausse de 4 % depuis le début de l'année

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