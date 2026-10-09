Le titre Humana s'envole après avoir obtenu la meilleure note au classement « Medicare Star Ratings » de 2027

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(Reformulation du paragraphe 1; ajout d'informations contextuelles et d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 6 et 7)

par Christy Santhosh

Le titre Humana HUM.N a vu son cours grimper de 15 % vendredi après que des analystes l'ont désignée comme la principale bénéficiaire du nouveau système de notation par étoiles pour les plans Medicare Advantage de 2027, marquant ainsi un revirement spectaculaire pour l'assureur santé.

Humana a déclaré que 95 % de ses adhérents à Medicare Advantage seraient inscrits à des plans notés quatre étoiles ou plus en 2027, contreseulement 20 % en 2026 , un chiffre supérieur aux prévisionsde J.P.Morgan, qui tablaient sur 60 % à 70 %.

Les notes plus élevées attribuées par le ministère américain de la Santérapportent aux assureurs des milliards de dollars de primes versées par le gouvernement.

Selon les analystes, les notations d’Humana surpassent celles de ses principaux concurrents: J.P. Morgan estime que la part d’UnitedHealth UNH.N dans les adhésions à des formules notées quatre étoiles ou plus passera de 81 % à environ 67 %, et celle de CVS Health CVS.N de 84 % à environ 70 %.

MAUVAISES NOTES EN 2025 ET 2026

Humana était sous pression depuis qu’une forte baisse de ses notations pour 2025 menaçait le versement de ses primes. L’assureur a perdu en octobre dernier un procès contestant le mode de calcul des notations pour 2025, et a annoncé en février des prévisions de bénéfices pour 2026 inférieures aux estimations de Wall Street .

Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore ISI, a attribué cette forte hausse à l’amélioration des indicateurs relatifs à la qualité des régimes de médicaments, à la qualité des régimes de santé et aux réadmissions. L’assureur pourrait ainsi percevoir 4,8 milliards de dollars de primes en 2028, a-t-elle déclaré.

Les analystes de Baird ont indiqué que la progression des bénéfices dépendra des réinvestissements dans les prestations offertes aux adhérents et des accords conclus avec les prestataires de soins de santé.

Humana est l’un des principaux prestataires de régimes Medicare Advantage destinés aux personnes âgées de 65 ans et plus ainsi qu’aux personnes en situation de handicap.

Au total, environ 71 % des adhérents aux régimes de médicaments sur ordonnance Medicare Advantage bénéficient de contrats qui obtiendront une note de quatre étoiles ou plus en 2027, a indiqué jeudi soir le ministère de la Santé.