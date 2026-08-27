Le titre Hormel Foods recule après la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - * L'action de Hormel Foods HRL.N , fabricant du beurre de cacahuète Skippy, recule d'environ 2 % à 23,34 dollars en pré-ouverture ** La société revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et n'atteint pas les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre; elle invoque la baisse des prix liés aux matières premières et la pression persistante sur les dépenses de consommation ** La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 12 ,1 et 12,2 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 12,2 à 12,5 milliards de dollars ** La société table sur un BPA ajusté annuel compris entre 1 ,45 et 1,51 dollar, contre une prévision antérieure de 1,43 à 1,51 dollar ** Le chiffre d’affaires net du troisième trimestre s’établit à 2 ,96 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui s’élevaient à 3,04 milliards de dollars – données compilées par LSEG ** Le BPA ajusté du troisième trimestre s'établit à 37 cents, dépassant les estimations de 35 cents

** À la clôture d'hier, l'action affichait une légère hausse depuis le début de l'année