Le titre “Hims & Hers Health” recule après une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N recule de 7,15 % à 29,5 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société a annoncé lundi une perte au deuxième trimestre supérieure aux prévisions, en raison de la hausse des coûts liée à sa réorientation vers les médicaments de marque destinés à la perte de poids

** La croissance de l’activité de perte de poids à base de GLP-1 et l’expansion internationale de la société ont stimulé le nombre d’abonnements, mais ont pesé sur les marges

** Les analystes de Leerink Partners estiment que la croissance de HIMS devrait se poursuivre grâce au lancement prévu de produits à base de peptides, mais le difficile équilibre entre dépenses et croissance tempère leur optimisme

** HIMS a annoncé une perte nette de 37 centimes par action au deuxième trimestre, alors que les analystes tablaient sur une perte de 1 centime par action

** Seize analystes attribuent en moyenne la note “conserver” au titre; objectif de cours médian: 30,5 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 2,15 % depuis le début de l'année