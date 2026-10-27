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Le titre HCA recule après que les prévisions prudentes pour 2027 ont éclipsé les résultats trimestriels supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 16:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

27 octobre - ** L'action de l'opérateur hospitalier HCA Healthcare HCA.N recule de 4,5% à 444,21 dollars

** Le directeur général Sam Hazen a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les analystes: “Nous prévoyons que nos bénéfices en 2027 seront globalement similaires à ceux de 2026”, ajoutant que “le contexte politique reste instable”

** “L'action HCA a inversé la tendance après que la direction n'a présenté qu'une prévision initiale de croissance des bénéfices stable pour 2027, ce qui reflète les défis liés aux changements politiques en cours”, a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar, ajoutant que “le marché semblait déçu par les perspectives stables de la direction pour 2027”

** “Nous nous attendons tout de même à ce qu’il y ait un impact significatif sur la composition des payeurs”, a ajouté Hazen.

** La société s’attend à percevoir environ 550 à 650 millions de dollars de moins au titre des prestations nettes des paiements complémentaires Medicaid en 2027

** HCA affiche un bénéfice ajusté de 7,22 dollars par action au troisième trimestre, supérieur aux estimations de 6,66 dollars par action — données LSEG

** En juillet, HCA avait indiqué s'attendre à un bénéfice ajusté compris entre 28,70 et 30,50 dollars par actionpour 2026

**En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de 4,5% depuis le début de l’année

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