Le titre HA Sustainable Infrastructure recule après la révision à la baisse de sa note par UBS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Le titre HASI.N de l'investisseur en infrastructures HA Sustainable Infrastructure recule de 4% à 38,19 dollars

** UBS abaisse la recommandation sur HASI de « acheter » à « neutre »; l'objectif de cours passe de 51 dollars à 44 dollars , ce qui représente tout de même une plus-value de 10,4% par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage invoque des inquiétudes liées à la valorisation, motivées par la forte surperformance de l’action HASI depuis le début de l’année, le manque de catalyseurs de bénéfices à court terme et la hausse des taux d’intérêt

** « Après avoir surperformé de 45% la médiane des valeurs du secteur des énergies propres depuis le début de l’année 2026, nous trouvons des opportunités plus attractives parmi d’autres titres que nous suivons » – Jon Windham, analyste chez UBS

** 13 des 16 sociétés de courtage attribuent à l’action la note « Achat » ou supérieure, et 3 la note « Conserver »; objectif de cours médian: 49 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action HASI affichait une hausse de 26,8% depuis le début de l'année