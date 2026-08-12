Le titre Grocery Outlet s'envole après avoir annoncé une baisse moins importante de son chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action de la chaîne de supermarchés discount Grocery Outlet GO.O a progressé de 13,6 % à 11,55 dollars lors des négociations après clôture

** La société prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel comparable stable ou en baisse de 0,5 %, contre une prévision antérieure de stabilité ou de baisse de 2 %

** Les analystes tablent sur une baisse de 0,8 % du chiffre d'affaires annuel comparable, selon les données compilées par LSEG

** La société table sur un BPA ajusté annuel compris entre 51 et 55 cents, contre des prévisions antérieures de 45 à 55 cents; les analystes estiment le BPA à 51 cents

** Le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre a progressé de 1,1 % pour s’établir à 1,19 milliard de dollars, soit légèrement au-dessus des prévisions de 1,17 milliard de dollars, tandis que le BPA ajusté de 20 cents a dépassé les estimations de 12 cents

** Le montant moyen des transactions a reculé de 2,1 % au deuxième trimestre, malgré une hausse de 1,8 % du nombre de transactions

** Le GO a baissé d’environ 45 % au cours des 12 derniers mois