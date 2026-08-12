 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Grocery Outlet s'envole après avoir annoncé une baisse moins importante de son chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 22:38
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action de la chaîne de supermarchés discount Grocery Outlet GO.O a progressé de 13,6 % à 11,55 dollars lors des négociations après clôture

** La société prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel comparable stable ou en baisse de 0,5 %, contre une prévision antérieure de stabilité ou de baisse de 2 %

** Les analystes tablent sur une baisse de 0,8 % du chiffre d'affaires annuel comparable, selon les données compilées par LSEG

** La société table sur un BPA ajusté annuel compris entre 51 et 55 cents, contre des prévisions antérieures de 45 à 55 cents; les analystes estiment le BPA à 51 cents

** Le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre a progressé de 1,1 % pour s’établir à 1,19 milliard de dollars, soit légèrement au-dessus des prévisions de 1,17 milliard de dollars, tandis que le BPA ajusté de 20 cents a dépassé les estimations de 12 cents

** Le montant moyen des transactions a reculé de 2,1 % au deuxième trimestre, malgré une hausse de 1,8 % du nombre de transactions

** Le GO a baissé d’environ 45 % au cours des 12 derniers mois

Valeurs associées

GROCER OUTL HLDG
10,1700 USD NASDAQ +3,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
88,49 -0,91%
Or
4 400,3 -0,19%
CAC 40
8 674,94 -0,46%
HAFFNER ENERGY
0,694 +16,44%
TOTALENERGIES
75,53 -1,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank