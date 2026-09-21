Le titre Grail s’envole alors que la FDA ne soulève aucune préoccupation majeure concernant son test de dépistage du cancer

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21 septembre - ** L'action du fabricant de tests de dépistage du cancer Grail GRAL.O progresse de 34,6% pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de sept mois, à 108,71 dollars

** La FDA américaine publie des documents d’information indiquant qu’il n’y a pas de problèmes majeurs de sécurité ou techniques concernant le test de dépistage multicancéreux Galleri de Grail

** La FDA concentre principalement les débats de son comité sur l’étiquetage du produit et sur la question de savoir si les données justifient une allégation explicite de "dépistage précoce"

** Les analystes de RBC Capital Markets estiment que ces documents "constituent un élément positif pour l’homologation de Galleri", car les questions portent "principalement sur l’étiquetage plutôt que sur la validité et la sécurité fondamentales du test"

** La société de courtage Piper Sandler considère cette mise à jour comme "constructive pour GRAL" et s'attend à "un vote favorable"

** Le test sanguin Galleri détecte des marqueurs de plus de 50 cancers, en complément des méthodes existantes de dépistage ciblant un seul cancer

** Le comité consultatif de la FDA doit se réunir mercredi

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 24,45% depuis le début de l’année