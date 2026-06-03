Le titre Gorilla Technology recule après une émission d'obligations convertibles de 107 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** Les actions de la société de cybersécurité Gorilla Technology Group GRRR.O ont chuté de 19 % à 17,65 $ en début de séance mercredi, s'acheminant vers leur plus forte baisse depuis environ un an, à la suite d'une levée de fonds ** La société londonienne annonce le prix de son émission publique de 107 millions de dollars sous forme d'obligations convertibles à 7,5 % échéant en 2031

** Le prix de conversion initial de 25,48 dollars représente une prime de 17 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Le financement est mené par Highbridge Capital Management, un actionnaire actuel, a indiqué la société

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer l'achat d'équipements de centres de données destinés à son infrastructure d'IA en Inde, dans le cadre de sa collaboration avec Yotta Data Services Private Limited, et d'affecter le solde à des fins générales

** Avec environ 27,65 millions d'actions en circulation, GRRR affichait une capitalisation boursière d'environ 600 millions de dollars mardi

** Malgré cette baisse, le titre affiche une hausse d'environ 61 % depuis le début de l'année

** Les trois analystes couvrant le titre lui attribuent la note " acheter " avec des objectifs de cours de 31, 39 et 40 dollars, selon les données de LSEG