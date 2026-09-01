Le titre GoPro rebondit après que le YouTuber Markiplier a révélé détenir une participation de 8,5 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** Les actions de GoPro GPRO.O , fabricant de caméras d'action, bondissent de 67,8 % à 1,48 dollar avant l'ouverture du marché

** Mark Fischbach, créateur YouTube connu sous le nom de Markiplier, a révélé détenir une participation de 8,5 % dans GoPro, devenant ainsi le premier actionnaire individuel de la société

** Il a d'abord déclaré cette participation aux autorités de régulation le 20 août, avant de l'annoncer publiquement

** Le mois dernier, la société a annoncé une baisse de 31 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre en glissement annuel, dans un contexte de recul des ventes de caméras

** GPRO a annoncé une perte ajustée de 21 cents par action au deuxième trimestre, alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 2 cents par action

** En juin, l’auditeur de GoPro a émis des doutes sérieux quant à la capacité de la société à poursuivre son activité, selon un document déposé auprès de la SEC

** L'action devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis mai 2026, si les gains se maintiennent

** À la dernière clôture, l'action GPRO affichait une baisse de 38 % depuis le début de l'année