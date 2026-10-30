Le titre Global Payments s'envole après l'annonce de l'intérêt de CD&R pour son rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

30 octobre -

** L'action du prestataire de services de paiement Global Payments GPN.N a progresséde 12 % pour atteindre96,19 dollars en début d'après-midi

** La société de capital-investissement CD&R envisage d'acquérir GPN, dont la valeur d'entreprise s'élève à environ 40 milliards de dollars, selon le Financial Times, qui cite des sources proches du dossier

** CD&R s'est associé au groupe de capital-investissement GTCR, principal actionnaire de Global Payments, pour présenter une offre conjointe sur le prestataire de services de paiement, ajoute l'article

** CD&R et GTCR ont refusé de commenter cette information, tandis que Global Payments n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** Les analystes de William Blair déclarent: « Nous trouvons cette hypothèse plausible, étant donné que GTCR détient environ 15 % des actions de GPN à 97 dollars. Cependant, la dette nette de Global Payments, qui s'élève à près de 22 milliards de dollars, pourrait constituer un obstacle, en particulier dans un contexte de hausse des taux d'intérêt »

** Les analystes de William Blair ajoutent que, si l’opération se concrétisait, elle marquerait probablement le début d’une nouvelle vague de fusions-acquisitions qui pourrait vider le marché de ses fintechs traditionnelles cotées en bourse

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 10,7 % depuis le début de l’année