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Le titre Geron chute après l'arrêt d'un essai clinique de phase avancée sur le cancer
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 14:40

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28 octobre - ** L'action Geron GERN.O recule de 20,6% à 91 cents

** La société va mettre fin à son essai clinique de phase avancée visant à tester son traitement destiné aux patients atteints d'une forme rare de cancer du sang

** La société testait le médicament commercialisé sous le nom de Rytelo pour le traitement de la myélofibrose, un type rare de cancer du sang

** La société a pris cette décision à la suite de la recommandation d'un comité indépendant de surveillance des données, selon laquelle l'essai avait peu de chances d'atteindre son objectif principal, à savoir l'amélioration de la survie globale

** Une analyse détaillée des données sera menée, et les résultats de l'étude seront communiqués à une date ultérieure, indique la société

** “Geron évaluait déjà des opportunités externes, mais hésitait à "passer à l'action" avant de connaître les résultats de l'essai. Cette incertitude étant désormais levée, le développement commercial pourrait devenir une source de plus en plus importante d'options pour le portefeuille de produits” - TD Cowen

**En tenant compte des fluctuations en cours de séance, l'action a chutéde 31,8% depuis le début de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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