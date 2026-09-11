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Le titre GameStop en hausse après l'annonce par son directeur général, Ryan Cohen, de l'achat d'un million d'actions
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 14:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions de GameStop ( GME.N ) ont progressé de 4,3% à 21,27 dollars en pré-ouverture vendredi, après que le directeur général Ryan Cohen a renforcé sa participation dans le distributeur de jeux vidéo et d'objets de collection

** Jeudi, M. Cohen a acheté 1 million d’actions en plusieurs transactions à un prix moyen pondéré d’environ 20,38 dollars, selon un document réglementaire

** Cet achat a porté la participation de M. Cohen à environ 39,35 millions d’actions, soit une participation d’une valeur d’environ 802 millions de dollars sur la base du dernier cours de clôture de l’action

** En incluant les actions sous-jacentes aux bons de souscription, M. Cohen détenait directement, en tant que bénéficiaire effectif, environ 43,1 millions d’actions, soit environ 8,5% des quelque 504,5 millions d’actions en circulation de GME

** Mardi, GME a annoncé que son chiffre d’affaires net du deuxième trimestre avait reculé en glissement annuel à 790,2 millions de dollars, contre 972,2 millions il y a un an, en raison de fermetures de magasins prévues et de la cession de ses activités en France

** La société, qui mène depuis un certain temps une tentative de rachat très médiatisée de la société bien plus importante eBay EBAY.O , a déclaré détenir environ 43,4 millions d’actions EBAY, d’une valeur d’environ 4,9 milliards de dollars au 1er août

** L'action GME affiche une hausse de 1,5% depuis le début de l'année jusqu'à jeudi, après une baisse de 36% en 2025

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