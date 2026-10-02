Le titre Forgent progresse alors que Bernstein lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 octobre - ** Les actions de Forgent Power Solutions ( FPS.N ) progressent de 5% à 39,18 dollars en pré-ouverture
** Bernstein lance la couverture du concepteur et fabricant d'équipements de distribution d'électricité avec une recommandation « surperformer »
** Les sociétés de courtage fixent un objectif de cours de 48 dollars, soit un potentiel de hausse d’environ 28%
** Il prévoit que les centres de données et le réseau électrique — qui représentent 80% du chiffre d’affaires de FPS — figureront parmi les marchés de l’énergie connaissant la croissance la plus rapide
** Les centres de données modulaires devraient faire progresser les ventes d’équipements de FPS de 55% pour atteindre 2,8 millions de dollars par MW
** Les délais de livraison des équipements de FPS sont de 30% à 50% plus courts que la moyenne, selon Bernstein
** 10 des 12 sociétés de courtage attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, deux la note « conserver »; objectif de cours médian de 53 $ — données compilées par LSEG
** Le cours de FPS a progressé de 37% par rapport à son prix d’introduction en bourse de 27 dollars en février
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