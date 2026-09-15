Le titre Forgent Power progresse après la publication de prévisions pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Le titre de Forgent Power Solutions FPS.N progresse d'environ 9 % à 31,11 dollars avant l'ouverture du marché

** Le concepteur et fabricant d’équipements de distribution électrique prévoit pour l’exercice 2027 un chiffre d’affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations, grâce à une forte demande émanant des centres de données et d’autres projets à forte consommation d’énergie

** La société table sur un chiffre d’affaires compris entre 2,4 et 2,6 milliards de dollars pour l’exercice 2027, soit un niveau supérieur aux estimations des analystes (2,08 milliards de dollars) – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté de l'exercice 2027 devrait se situer entre 1,26 $ et 1,40 $, contre des prévisions de 1,14 $

** Annonce un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en hausse d'environ 94 %, à 461,7 millions de dollars

** Enregistre un résultat net ajusté trimestriel de 77,34 millions de dollars, contre 20,62 millions de dollars il y a un an

** Le titre affiche une hausse de 6,07 % depuis son introduction en bourse le 5 février à 27 dollars