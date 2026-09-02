Le titre Five Below s'envole après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** L'action du distributeur à bas prix Five Below FIVE.O a progressé d'environ 6% à 258 dollars lors des négociations après clôture

** La société relève ses prévisions annuelles, misant sur la résilience de la demande des clients à la recherche de bonnes affaires dans ses magasins

** La société prévoit une croissance des ventes comparables sur l'ensemble de l'exercice comprise entre 10% et 12%, contre une hausse de 6% à 8% prévue précédemment

** La société prévoit pour l’exercice 2026 un bénéfice par action ajusté compris entre 9,83 et 10,31 dollars, contre des prévisions antérieures de 8,65 à 9,05 dollars, hors impact des remboursements de droits de douane

** La société affiche également un chiffre d’affaires de 1,26 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 1,22 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Enregistre un bénéfice trimestriel ajusté de 1,68 dollar par action, dépassant les estimations de 1,39 dollar par action

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 29% depuis le début de l'année