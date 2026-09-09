Le titre Figure Technology progresse après la révision à la hausse de la recommandation de BofA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action Figure Technology FIGR.O progresse de 3 % à 39,50 dollars

** BofA Securities relève la note de cette société fintech native de la blockchain de “sous-performance” à “neutre”; elle relève également son objectif de cours de 31 $ à 49 $, ce qui représente une hausse de 28 % par rapport au dernier cours de clôture

** Selon la société de courtage, la valorisation du titre n’est plus élevée compte tenu de la dynamique récente de Figure Connect, la plateforme de prêts native de la blockchain de l’entreprise

** BofA avait auparavant, en début d'année, abaissé la note de FIGR à la suite d’une remontée du cours de l’action

** “Depuis lors, la valorisation est devenue moins préoccupante, tandis que les fondamentaux se sont renforcés au lieu de se détériorer” – BofA

** Sept des huit sociétés de courtage attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, et une seule “conserver”; objectif de cours médian: 54,50 dollars – données LSEG

** À la clôture d’hier, l’action FIGR affichait une baisse de 6,3 % depuis le début de l’année