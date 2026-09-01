Le titre Fervo Energy s'envole après un accord énergétique avec Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

1er septembre - ** Le titre Fervo Energy FRVO.O , société spécialisée dans le développement de l'énergie géothermique, progresse de 14% à 17,5 dollars avant l'ouverture du marché

** La société signe un accord pour vendre 396 mégawatts d'électricité à Google GOOGL.O , filiale d'Alphabet, à partir de son projet Cape Station, dans l'Utah

** Google dispose d'une option permettant d'étendre cet accord d'environ 600 mégawatts d'ici juin 2030

** En mars, FRVO a signé avec Google un accord-cadre non contraignant portant sur 3 gigawatts pour de futurs projets

** Elle prévoit de commencer à fournir de l'électricité à Google en 2028 à partir du projet de l'Utah

** À la clôture d’hier, le cours de FRVO avait chuté de 43% par rapport à son prix d’introduction en Bourse de mai