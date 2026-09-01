Le titre Fervo Energy s'envole après la publication par le WSJ d'un article sur un accord énergétique avec Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** Le titre Fervo Energy FRVO.O , société spécialisée dans le développement de l'énergie géothermique, a progressé d'environ 14 % pour atteindre 17,5 dollars avant l'ouverture du marché

** La société signe un accord pour vendre près de 400 mégawatts d’électricité à Google (filiale d’Alphabet) depuis son projet Cape Station dans l’Utah, rapporte le Wall Street Journal

** Google dispose d’une option permettant d’étendre cet accord d’environ 600 mégawatts d’ici juin 2030, précise le WSJ

** Fervo investit plus de 2 milliards de dollars dans le projet Cape Station et prévoit de commencer à alimenter le réseau en électricité d’ici la fin de l’année à partir de la première phase du projet, selon le WSJ

** Fervo prévoit de commencer à fournir de l'électricité à Google en 2028 à partir du projet de l'Utah, ajoute l'article

** Cet accord portant sur près de 400 mégawatts est le plus important contrat d’électricité jamais conclu par Fervo, selon le WSJ