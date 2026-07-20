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Le titre Fervo Energy rebondit alors que Jefferies affiche désormais un avis optimiste après la chute du cours observée depuis son introduction en bourse en mai
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - ** L'action de Fervo Energy FRVO.O a progressé de 5,4 % lundi avant l'ouverture, à 25,97 dollars, après que Jefferies a relevé la recommandation sur ce développeur d'énergie géothermique de « conserver » à « acheter », invoquant la chute d'environ 40 % du titre par rapport à ses plus hauts niveaux atteints lors de son introduction en bourse en mai

** Bien qu’il n’y ait eu aucune perturbation du calendrier de FRVO ni de mises à jour significatives de la part de la direction, les investisseurs semblent associer FRVO à des sociétés du secteur nucléaire à bêta élevé telles que X-Energy

XE.O , Oklo OKLO.N et Nuscale Power SMR.N , écrit Jefferies dans une note

** Alors que les projets à long terme dont la commercialisation n’est pas prévue avant au moins cinq ans ont perdu de leur attrait en raison des craintes liées à la « bulle de l’IA » et des incertitudes géopolitiques, Jefferies estime que la comparaison entre le risque élevé et le rendement à long terme est injuste

** Jefferies reste optimiste quant à la date de mise en service commerciale de la phase 1 de FRVO, prévue plus tard cette année, ajoutant que la valorisation de l’action ne tient pas compte des catalyseurs à court terme ni du potentiel de la société à plus que doubler la capacité géothermique des États-Unis d’ici 5 à 10 ans

** La société de courtage abaisse son objectif de cours de 41 à 34 dollars, invoquant une hausse du taux d’actualisation appliqué aux flux de trésorerie ** L'action FRVO a fait ses débuts à 36 dollars le 13 mai, après une introduction en bourse de 1,9 milliard de dollars link fixée à 27 dollars. Le titre, qui a atteint un plus haut à 42,65 dollars (le 15 mai), a enregistré vendredi un plus bas intrajournalier à 22,50 dollars

** Société basée à Houston, au Texas, soutenue par la société d’investissement de Bill Gates, Breakthrough Energy Ventures, et par le producteur de schiste Devon Energy DVN.N

** 11 analystes sur 12 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », contre 1 qui recommande de « conserver »; objectif de cours médian de 47 $, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/07/2026 à 14:42:37.

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