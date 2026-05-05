Le titre FactSet recule alors qu'Anthropic dévoile des agents IA destinés à des tâches financières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai -

** Le titre de la société de données financières FactSet

FDS.N recule de 7,4% à 207,78 dollars après le lancement par Anthropic de 10 agents IA destinés à des tâches financières

** La start-up a lancé mardi 10 agents spécialisés dans la finance , c'est-à-dire des programmes d'IA qui effectuent des tâches avec une intervention humaine limitée

** La société a également annoncé de nouvelles sources de données auxquelles son IA « Claude » peut accéder pour effectuer des tâches financières

** Le mois dernier, la société a annoncé Mythos , un nouveau modèle d'IA capable de coder à un niveau élevé et ayant le potentiel d'identifier les vulnérabilités en matière de cybersécurité et de concevoir des moyens de les exploiter

** Sur 20 analystes, trois recommandent d'« acheter » l'action, 12 de la « conserver » et 5 de la « vendre » ou de la « vendre fortement »; leur objectif de cours médian est de 248 $ - données compilées par LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, FDS affiche une baisse de 29% depuis le début de l'année