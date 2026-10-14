Le titre Eutelsat mis sur orbite par une déclaration de Sunil Bharti Mittal

Le titre Eutelsat est en forte hausse aujourd'hui et s'adjuge plus de 21%, propulsé par les déclarations de Sunil Bharti Mittal, le coprésident du conseil d'administration d'Eutelsat. Celui-ci a indiqué qu'Eutelsat OneWeb avait déposé sa demande de licence pour l'internet par satellite en Inde il y a cinq ans et qu'elle devançait nettement Starlink dans la file d'attente. Le groupe pourrait aussi pallier à un potentiel retrait de Starlink en Ukraine.

La déclaration de Sunil Bharti Mittal, à l'occasion du Bloomberg New Economy Forum, a fait l'effet d'une bombe : selon lui, le groupe devancerait désormais Starlink dans la course au marché indien de l'Internet par satellite. Et l'homme d'affaires indien n'est pas n'importe qui : fondateur et président de Bharti Enterprises, il a investi dans OneWeb, spécialiste des satellites en orbite basse. Depuis 2023, année lors de laquelle Eutelsat a fusionné avec OneWeb, il fait même partie des principaux actionnaires du nouvel ensemble.

"Bharti Mittal est un actionnaire stratégique d'Eutelsat, dont il détient 17,88% du capital, et le propriétaire d'Airtel, le deuxième opérateur de télécommunications en Inde", rappelle à ce titre Utsav Sinha, analyste chez AlphaValue.

Alors que Starlink et son fantasque dirigeant Elon Musk semblent en froid avec le magnat indien des télécommunications Ambani - Jio Communications, (des retards dans l'octroi de licences et des accusations de pratiques monopolistiques sont évoquées), le marché indien pourrait s'avérer stratégique pour Eutelsat.

"L'Inde représentant un marché majeur et un pilier de la croissance du chiffre d'affaires d'Eutelsat, le soutien stratégique d'un opérateur indien constitue un signal très positif", abonde AlphaValue.

Et ce n'est pas tout : Eutelsat pourrait aussi tirer parti de la récente volte-face de Donald Trump vis-à-vis du gazole russe et de ses récentes attaques contre Zelensky. Le Républicain a en effet demandé à Kiev de ne plus viser les raffineries russes et menace de couper le partage de renseignements, comme il l'avait déjà brièvement fait un plus tôt dans le conflit, aveuglant ainsi l'armée ukrainienne.

"Cette situation a suscité des inquiétudes à Kiev quant à la fiabilité du soutien américain. Eutelsat fournit déjà une connectivité internet à l'armée ukrainienne, un service financé par le gouvernement allemand. Cette part pourrait encore augmenter, et le développement des communications numériques souveraines ainsi que du programme IRIS² devrait s'accélérer", souligne l'analyste. Les marchés ont déjà senti le vent tourner : le titre flambe de 21% à Paris, peu avant 16h.