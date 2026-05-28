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Le titre Eli Lilly progresse après que CVS a rétabli la prise en charge de Zepbound
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 mai - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N progressent de 5,2 % à 1.138,96 $ ** CVS Health CVS.N annonce qu'il réintroduira le Zepbound d'Eli Lilly, un médicament amaigrissant , dans certaines de ses listes de médicaments en tant qu'option préférentielle supplémentaire pour la prise en charge par l'assurance

** Le conglomérat de soins de santé indique qu'il inclura également Foundayo, le nouveau médicament oral contre l'obésité de Lilly récemment approuvé, dans sa liste de médicaments pris en charge

** CVS avait supprimé la prise en charge de Zepbound le 1er juillet de l'année dernière, tout en continuant à rembourser Wegovy, le médicament concurrent de Novo Nordisk, à la suite d'une négociation avec le laboratoire danois pour obtenir des conditions tarifaires avantageuses

** Zepbound réintégrera les listes de médicaments couverts de CVS Caremark le 1er octobre, annonce CVS

** Compte tenu de cette annonce, l'action LLY affiche une hausse de 4,6 % depuis le début de l'année

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CVS HEALTH
92,950 USD NYSE +0,97%
ELI LILLY & CO
1 127,020 USD NYSE +3,95%
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