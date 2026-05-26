Le titre Editas Medicine s'effondre après le lancement d'une offre publique de vente

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26 mai - ** Le titre de la société d'édition génétique Editas Medicine EDIT.O a chuté de 16,3% mardi lors des échanges avant l'ouverture, à 2,31 dollars, alors qu'elle cherche à lever des fonds

Cambridge, Massachusetts, EDIT lance une offre d'actions, ou de bons de souscription préfinancés, et de bons de souscription associés; le montant de l'opération n'a pas été divulgué

** Cantor Fitzgerald et Wells Fargo sont les chefs de file

EDIT a également déclaré avoir présenté, le 25 mai lors du congrès de la Société européenne d'athérosclérose, des données précliniques sur l'EDIT-401 qui ont montré de solides réductions du cholestérol LDL, de la lipoprotéine(a) et de l'apolipoprotéine B chez des primates non humains ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour faire progresser le développement de l'EDIT-401, y compris le développement clinique et la fabrication, ainsi que pour le fonds de roulement et d'autres besoins généraux de l'entreprise, conformément au prospectus

** Avec environ 97,9 millions d'actions en circulation, EDIT affiche une capitalisation boursière d'environ 270 millions de dollars

** L'action EDIT a clôturé en hausse de 3% à 2,76 $ vendredi, en hausse d'environ 35% depuis le début de l'année ** La note moyenne de 12 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 4,80 $, selonles donnéesde LSEG