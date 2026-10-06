Le titre du transporteur Torm recule alors qu'Oaktree s'apprête à se retirer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions de l'opérateur de navires-citernes Torm TRMD.O , cotées aux États-Unis, ont reculé de 2,6% à 40 dollars en pré-ouverture mardi, après le lancement d'une offre secondaire

** La société danoise a annoncé lundi en fin de journée que les fonds gérés par Oaktree Capital Management allaient céder environ 6,3 millions d'actions

** Avec cette vente, Oaktree céderait sa participation restante d’environ 6,2 %, selon le prospectus

** JP Morgan est le seul teneur de livre de l'opération

** Oaktree s'était déjà séparé le mois dernier de sa participation dans le cadre d'une offre secondaire portant sur 9 millions d'actions au prix de 32,25 dollars

** Lundi, le titre a clôturé en hausse de 2,6% à 41,05 dollars, les transporteurs de pétrole cotés dans les pays nordiques ayant progressé, tirés par des taux records

** À la clôture de lundi, les actions cotées aux États-Unis avaient bondi d’environ 110% depuis le début de l’année, dont une hausse de 47% au cours des trois derniers mois