Le titre du promoteur de centres de données TeraWulf progresse après que BofA a émis une recommandation d'achat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** L'action TeraWulf WULF.O a progressé de 4,6 % à 27,26 $ et a atteint lundi son plus haut niveau depuis un an après que BofA Global Research a lancé sa couverture avec une recommandation "acheter"

** La société de courtage fixe un objectif de cours à 34 $, ce qui implique une hausse de 30 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** BofA souligne la transition réussie de WULF de l'exploitation minière de bitcoins vers le développement d'une infrastructure numérique pour l'informatique haute performance (HPC) nécessaire pour répondre à "l'explosion" de la demande en IA

** Le portefeuille de projets de WULF devrait passer de 522 MW sous contrat aujourd'hui à 1,8 GW à 3,0 GW d'ici 2030, indique BofA dans une note

** La demande en centres de données ne montre aucun signe de ralentissement, selon BofA, qui ajoute que si la demande traditionnelle non liée à l'IA continue de croître, la demande en formation IA s'accélère et la demande en inférence IA devrait croître à un rythme encore plus rapide

** Sur les 17 courtiers couvrant WULF, 5 attribuent la note "achat fort" et 12 "achat"; le cours cible médian est de 32 $, selon les données de LSEG ** BofA a été co-teneur de livre lors de l'offre publique de 900 millions de dollars de WULF en avril

** L'action WULF affiche désormais une hausse d'environ 137 % depuis le début de l'année et a plus que sextuplé au cours des 12 derniers mois