Le titre Domo chute après que la société a suspendu ses prévisions dans le cadre de la recherche d'alternatives stratégiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Le titre de Domo DOMO.O , fournisseur de données dans le cloud, a chuté de 14,1 % à 2,80 $ lors des négociations après clôture

** DOMO indique qu'elle ne communique pas de prévisions financières pour le moment et qu'elle ne fournira pas d'autres informations concernant le processus de révision stratégique

** En février, Domo a lancé un processus formel visant à explorer des alternatives stratégiques; la société est en négociations avancées concernant une transaction potentielle

** "Bien que des progrès substantiels aient été réalisés, aucun accord définitif n'a été conclu et rien ne garantit qu'une transaction résultera de ces discussions" - Domo

** Chiffre d'affaires du premier trimestre de 79,4 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes compilée par LSEG de 79,8 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action a perdu environ 61 % depuis le début de l'année