Le titre Dollar Tree s'effondre après que la société a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - * L'action du distributeur à bas prix Dollar Tree

DLTR.O recule de 4% à 126,70 dollars en pré-ouverture

** La société maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de ventes à périmètre constant malgré les incertitudes macroéconomiques qui pèsent sur les dépenses de consommation

** La société table sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 7,70 et 8,05 dollars, contre une prévision antérieure de 6,70 à 7,10 dollars

** La société maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuel entre 20,5 et 20,7 milliards de dollars, ainsi qu'une croissance annuelle des ventes comparables comprise entre 3% et 4%

** Le chiffre d’affaires total du deuxième trimestre, à 4,89 milliards de dollars, a dépassé les estimations , qui s’élevaient à 4,86 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Affiche un BPA ajusté de 2,70 $ au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 1,14 $

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 7% depuis le début de l'année