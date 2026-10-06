Le titre Diodes progresse après que BofA a lancé sa couverture avec une recommandation "Achat"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** L'action du fabricant de semi-conducteurs Diodes DIOD.O progresse de 3,38 % à 107,64 dollars en pré-ouverture

** BofA lance la couverture du titre DIOD avec une recommandation "Achat" et un objectif de cours de 135 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 30 % par rapport au dernier cours de clôture

** Selon la banque, DIOD est bien placé pour gagner des parts de marché dans les secteurs des semi-conducteurs destinés à l’automobile, à l’industrie et aux centres de données d’IA

** L’augmentation de la part des semi-conducteurs dans les véhicules et la demande croissante en infrastructures d’IA constituent des facteurs favorables à la croissance à long terme

** La société de courtage estime que le chiffre d’affaires lié aux centres de données d’IA, qui représente actuellement environ 12 % des ventes, pourrait tripler d’ici 2030

** Depuis la dernière clôture, le titre a plus que doublé depuis le début de l’année