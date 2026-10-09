Le titre Delta recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Le titre de Delta Air Lines DAL.N chute de près de 5 % en pré-ouverture, à 78,12 dollars

** DAL a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté vendredi pour l'ensemble de l'année, dans un contexte de flambée des prix du kérosène

** La compagnie aérienne américaine a déclaré qu'elle tablait désormais sur un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 5,10 $ et 5,60 $ par action (contre une fourchette de 6,5 $ à 7,5 $ par action précédemment)

** Le point médian de la fourchette actuelle, à 5,35 dollars par action, est inférieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 5,46 dollars par action

** DAL prévoit une hausse annuelle des coûts de carburant d’environ 6 milliards de dollars, contre une hausse de 4 milliards de dollars prévue précédemment

** Les analystes qui suivent DAL attribuent en moyenne la note "acheter" à l’entreprise – données compilées par LSEG

** DAL affiche une hausse de 18,4 % depuis le début de l'année, soit la plus forte progression parmi ses principaux concurrents américains